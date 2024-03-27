Кавазашвили назвал причину успешных выступлений сборной Грузии

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал выход национальной команды Грузии на чемпионат Европы 2024 года.

Напомним, вчера, 26 марта, сборная Грузии одолела команду Греции в серии послематчевых пенальти и заслужила право принять участие в финальной части турнира.

По мнению Кавазашвили, успех грузинской команды обусловлен развитием футбола в стране за последние годы.

«Общее впечатление от игры показывает то, что команда на протяжении последних лет начала подниматься с колен. Время идёт, люди стали серьёзнее относиться к развитию спорта в Грузии в целом», — цитирует Кавазашвили «Газета.Ру».

Напомним, чемпионат Европы пройдёт в период с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является команда Италии.