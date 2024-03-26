Сборная Грузии впервые в истории вышла на крупный футбольный турнир

Национальная сборная Грузии в серии послематчевых пенальти обыграла сборную Греции в Тбилиси (0:0, 4:2) и вышла на Евро-2024 в Германию. Выход грузинской команды на крупный футбольный форум стал первым в истории этой сборной этой страны с момента обретения независимости.

До этого сборная Грузии пыталась семь раз выйти на чемпионат мира и семь раз на чемпионат Европы, но все попытки с 1996 года были неудачными. Наконец, 15-я по счёту попытка стала успешной.

Отметим, что на Евро грузины сыграют в одной группе с Турцией, Чехией и Португалией, группе F.

Больше информации об историческом для всего грузинского футбола – в нашем послематчевом отчёте.