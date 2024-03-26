Масалитин оценил шансы сборной Грузии выйти на чемпионат Европы – 2024

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился комментарием о перспективах сборной Грузии в предстоящем матче против национальной команды Греции.

По мнению эксперта, у грузинской команды есть шансы на выход в финальную стадию чемпионата Европы, ведь Грузия будет играть при своих болельщиках.

«Если они поймают свою игру, то при поддержке своих трибун смогут доставить Греции неприятности. Греки, конечно, поопытнее, но Грузия точно будет бороться», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Стыковой матч за выход на Евро Грузия – Греция состоится 26 марта. Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.