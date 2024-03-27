Кавазашвили рассказал, что игроки сборной Грузии испытывали напряжение перед матчем с Грецией

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что сборная Грузии находилась в психологическом напряжении в преддверии матча стыкового этапа чемпионата Европы против Греции.

Напомним, вчера, 26 марта, Грузия обыграла Грецию (0:0, 4:2 — пен) и вышла на чемпионат Европы, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля нынешнего года.

«После такой уверенной победы Греции над Казахстаном, напряжение было у всех. У руководства грузинского футбола, у самих футболистов. И то, что они смогли добиться победы над греками, стало возможно благодаря желанию», — приводит слова Кавазашвили «Газета.Ру».

Также ветеран отметил, что с выходом сборной Грузии на Евро его поздравили люди из разных стран мира, в том числе и из США.