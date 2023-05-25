Лаутаро Мартинес забил свой сотый гол за «Интер»

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес стал главным героем в матче «Интера» против «Фиорентины», который принес его команде победу в Кубке Италии. Она стала для «Интера» девятой в его истории - впереди только лишь туринский «Ювентус».

Как оказалось, один из голов Лаутаро Мартинеса стал для него юбилейным, сотым за все время выступлений за клуб - с учетом всех турниров, в которых он сыграл за «Интер».

Также в этом сезоне аргентинский нападающий довел количество своих голов за «Интер» до двадцати шести во всех турнирах - и это его личный рекорд за пять сезонов выступлений в миланском клубе.