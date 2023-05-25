Чалханоглу: «Теперь мечтаю выиграть Лигу чемпионов в Турции»

Исполнилось еще одно желание турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу, «Интер» стал обладателем Кубка Италии, в финальном матче его команда переиграла «Фиорентину».

- Мы довольны победой. Приятно выиграть трофей, особенно в противостоянии с сильным соперником. Это воодушевляет перед финалом Лиги чемпионов. Мы выступим у меня на родине и я надеюсь победить, стать первым турецким игроком, выигравшим Лигу чемпионов, - цитирует слова Хакана Чалханоглу fcinter1908.it.

Через две недели миланцам предстоит еще один финал, и в нем команда попробует выиграть Лигу чемпионов.