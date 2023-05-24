Фрей: «Сердце разрывается надвое»

Бывший голкипер «Интера», но также и «Фиорентины», Себастьян Фрей, поделился своим мнением о предстоящем финале Кубка Италии. В нем «Интер» попробует в девятый раз в своей истории выиграть трофей, в то время как «Фиорентина» будет стараться сделать это в седьмой раз. Фрей признался, что ему трудно выбрать, за кого болеть:

- Я не люблю такие ситуации, сердце разрывается надвое. Умом понимаю, что «Интер» фаворит, но сердце подсказывает, что «Фиорентина» может прыгнуть выше головы, - цитирует слова Фрея fcinter1908.it.

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