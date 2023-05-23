Симоне Индзаги рассказал, что думает о предстоящем финале Кубка Италии

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем финальном поединке Кубка Италии против «Фиорентины», который состоится 24 мая.

«Мы знаем, что нас ждёт. «Фиорентина» – очень серьёзный соперник, и эта команда заслужила играть в финале, как и мы. Я ожидаю, что игра будет открытой. Постараемся выиграть трофей, как и в прошлом году.

Не стоит забывать, что в этом сезоне мы уже завоевали Суперкубок Италии. Победы в турнирах – это наша общая заслуга, а не личное достижение тренера, президента или директоров. Мы проигрываем и выигрываем все вместе, и мы никогда не искали виноватых. «Интер» заслужил всё, чего добился», – заявил на предматчевой пресс-конференции тренер «нерадзурри».