Ханданович ответил на вопрос о своём будущем

Голкипер «Интера» Самир Ханданович поделился мыслями об успехах клуба и собственных перспективах.

38-летний футболист нечасто появляется на поле в текущем сезоне. Контракт словенца истекает после завершения сезона, и пока неясно, останется ли ветеран в «Интере» в качестве дублёра Андре Онана.

«Сейчас я ничего не знаю о своём будущем. Как и все игроки «Интера», я надеюсь поднять над головой трофеи и сосредоточен на предстоящих матчах. Оценивать сезон ещё рано – будем делать выводы, когда проведём решающие матчи», – цитирует инсайдер Николо Скира ветерана «нерадзурри».

24 мая «Интер» сыграет против «Фиорентины» в финале Кубка Италии.