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Италия. Кубок Италии

Ханданович ответил на вопрос о своём будущем

23 Мая 2023 • 21:43 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
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Через 23 ч. 8 мин.

Голкипер «Интера» Самир Ханданович поделился мыслями об успехах клуба и собственных перспективах.

38-летний футболист нечасто появляется на поле в текущем сезоне. Контракт словенца истекает после завершения сезона, и пока неясно, останется ли ветеран в «Интере» в качестве дублёра Андре Онана.

«Сейчас я ничего не знаю о своём будущем. Как и все игроки «Интера», я надеюсь поднять над головой трофеи и сосредоточен на предстоящих матчах. Оценивать сезон ещё рано – будем делать выводы, когда проведём решающие матчи», – цитирует инсайдер Николо Скира ветерана «нерадзурри».

24 мая «Интер» сыграет против «Фиорентины» в финале Кубка Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович
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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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