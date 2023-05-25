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Италия. Кубок Италии

Димарко: «Всегда приятно выиграть трофей»

25 Мая 2023 • 04:42 Комментировать
Фиорентина
1:2
Интер Милан
окончен

Защитник миланского «Интера» Федерико Димарко прокомментировал успех своего клуба, который снова, как и год назад, выиграл Кубок Италии, переиграв в решающем, заключительном матче турнира «Фиорентину». Димарко рад победе, ибо, по его словам, любой трофей приятен.

- Приятно, что уже есть что отпраздновать с фанатами, всегда приятно выиграть трофей. Команда не опустила руки, ни в этом матче, ни в сезоне в целом, несмотря на критику. Отсюда и результаты. Мы выиграли Кубок Италии, а это непростой турнир. Но мы сделали это. Мы счастливы, - заявил в послематчевом интервью Федерико, слова которого цитирует fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Федерико Димарко
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