Димарко: «Всегда приятно выиграть трофей»

Защитник миланского «Интера» Федерико Димарко прокомментировал успех своего клуба, который снова, как и год назад, выиграл Кубок Италии, переиграв в решающем, заключительном матче турнира «Фиорентину». Димарко рад победе, ибо, по его словам, любой трофей приятен.

- Приятно, что уже есть что отпраздновать с фанатами, всегда приятно выиграть трофей. Команда не опустила руки, ни в этом матче, ни в сезоне в целом, несмотря на критику. Отсюда и результаты. Мы выиграли Кубок Италии, а это непростой турнир. Но мы сделали это. Мы счастливы, - заявил в послематчевом интервью Федерико, слова которого цитирует fcinter1908.it.