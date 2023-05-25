Чжан: «У нас теперь победный менталитет»

Миланский «Интер» одержал волевую победу в финальном матче Кубка Италии с «Фиорентиной». команда Симоне Индзаги проигрывала, но переломила ход неудачно начавшегося матча. Президент «Интера» Стивен Чжан доволен выступлением своих подопечных, он считает, что команда выработала победный менталитет.

- Не могу выразить, как горжусь своими игроками и всеми представителями клуба. Сейчас появился победный менталитет, чего не было раньше. Это плод наших трудов. Лига чемпионов? Не хочу пока что о ней, давайте наслаждаться нынешним моментом, - цитирует слова Чжана fcinter1908.it.