Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

Лишь трое человек выигрывали Кубок Италии чаще, чем Симоне Индзаги

25 Мая 2023 • 04:24 Комментировать
Фиорентина
1:2
Интер Милан
окончен

Миланский «Интер» выполнил миссию, команда выиграла первый из двух финалов - сперва, разумеется, в Кубке Италии, где ей удалось справиться с «Фиорентиной». Симоне Индзаги, наставник «Интера», взял этот трофей в третий раз в своей карьере.

Впервые это случилось в бытность его наставником «Лацио» в 2019 году, а затем последовали две победы с «Интером» - в прошлом и в этом году. В истории итальянского футбола есть лишь трое человек, выигрывавших кубок чаще, чем Индзаги - это Свен-Йоран Эрикссон, Массимилиано Аллегри и Роберто Манчини.

Все они делали это в ходе своих карьер по четыре раза. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Свен-Йоран Эрикссон Симоне Индзаги Массимилиано Аллегри Роберто Манчини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Интер Милан Интер Милан
1
2
1.03 17.00 100.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Мая
05:11 · Италия. Кубок
​Бастони: «С января команда преобразилась»
05:03 · Италия. Кубок
Лаутаро Мартинес: «Лучший момент моей карьеры»
04:42 · Италия. Кубок
Димарко: «Всегда приятно выиграть трофей»
04:29 · Италия. Кубок
Гвардиола поздравил «Брайтон»
04:24 · Италия. Кубок
Лишь трое человек выигрывали Кубок Италии чаще, чем Симоне Индзаги
04:16 · Италия. Кубок
Лаутаро Мартинес забил свой сотый гол за «Интер»
04:06 · Италия. Кубок
«Интер» сравнялся с «Ромой» по количеству побед в Кубке Италии - впереди только «Ювентус»
03:40 · Италия. Кубок
Итальяно: «Всё решил чемпион мира»
03:32 · Италия. Кубок
Чалханоглу: «Теперь мечтаю выиграть Лигу чемпионов в Турции»
03:22 · Италия. Кубок
Чжан: «У нас теперь победный менталитет»
03:17 · Италия. Кубок
Симоне Индзаги: «Миссия выполнена, следующая в Стамбуле»
00:40 · Италия. Серия А
Индзаги завоевал седьмой трофей в тренерской карьере
24 Мая
23:33 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес забил 100-й и 101-й голы за «Интер»
21:43 · Италия. Кубок
Фрей: «Сердце разрывается надвое»
21:30 · Италия. Кубок
«Интер» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Все новости
Рекомендуем