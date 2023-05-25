Лишь трое человек выигрывали Кубок Италии чаще, чем Симоне Индзаги

Миланский «Интер» выполнил миссию, команда выиграла первый из двух финалов - сперва, разумеется, в Кубке Италии, где ей удалось справиться с «Фиорентиной». Симоне Индзаги, наставник «Интера», взял этот трофей в третий раз в своей карьере.

Впервые это случилось в бытность его наставником «Лацио» в 2019 году, а затем последовали две победы с «Интером» - в прошлом и в этом году. В истории итальянского футбола есть лишь трое человек, выигрывавших кубок чаще, чем Индзаги - это Свен-Йоран Эрикссон, Массимилиано Аллегри и Роберто Манчини.

Все они делали это в ходе своих карьер по четыре раза.