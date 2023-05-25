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Италия. Кубок Италии

«Интер» сравнялся с «Ромой» по количеству побед в Кубке Италии - впереди только «Ювентус»

25 Мая 2023 • 04:06 Комментировать
Фиорентина
1:2
Интер Милан
окончен

Миланский «Интер» оформил очередную победу в Кубке Италии, в финале команда Симоне Индзаги переиграла «Фиорентину», и это была девятая победа миланского клуба в данном турнире. Теперь «Интер» сравнялся по количеству выигранных Кубков Италии со столичной  «Ромой» - у них по девять таких побед.

Впрочем, «Рома», хотя и выиграла такое количество Кубков Италии, не блистает в чемпионате - лишь три победы. Впереди же «Интера» по количеству побед в кубке только туринский «Ювентус» - четырнадцать побед в Кубке Италии. В последний раз это случилось два года тому назад - в 2021 году. 

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