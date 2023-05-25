«Интер» сравнялся с «Ромой» по количеству побед в Кубке Италии - впереди только «Ювентус»

Миланский «Интер» оформил очередную победу в Кубке Италии, в финале команда Симоне Индзаги переиграла «Фиорентину», и это была девятая победа миланского клуба в данном турнире. Теперь «Интер» сравнялся по количеству выигранных Кубков Италии со столичной «Ромой» - у них по девять таких побед.

Впрочем, «Рома», хотя и выиграла такое количество Кубков Италии, не блистает в чемпионате - лишь три победы. Впереди же «Интера» по количеству побед в кубке только туринский «Ювентус» - четырнадцать побед в Кубке Италии. В последний раз это случилось два года тому назад - в 2021 году.