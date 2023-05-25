Симоне Индзаги: «Миссия выполнена, следующая в Стамбуле»

Миланский «Интер» одержал волевую победу в финальном матче Кубка Италии с «Фиорентиной» - миланцы пропустили первыми, но еще в первом тайме Лаутаро Мартинес забил два мяча в ответ и принес своей команде трофей. Наставник клуба Симоне Индзаги прокомментировал успех, принесший ему седьмой трофей в карьере.

- Очень доволен. Знал, что будет нелегко, попробовал не давить на игроков. Плохо начали, но сохранили спокойствие и отыгрались. Миссия выполнена, теперь нам предстоит сделать это еще раз в Стамбуле, - цитирует слова Индзаги fcinter1908.it.

Финал Лиги чемпионов состоится десятого июня.