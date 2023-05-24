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Италия. Кубок Италии

Дублем Лаутаро «Интер» добыл волевую победу над «Фиорентиной» и выиграл Кубок Италии

24 Мая 2023 • 23:57 Комментировать (1)
Фиорентина
1:2
Интер Милан
окончен

«Интер» и «Фиорентина» сыграли в финале Кубка Италии. Решающий матч турнира состоялся 24 мая на «Стадио Олимпико» в Риме.

Протокол игры  
Фиорентина1:2Интер Милан
(1:0) Гонсалес Николас3'  
  29'Мартинес Лаутаро (1:1)
  37'Мартинес Лаутаро (1:2)
Терраччиано ПьетроДодо Домилсон 82' (Терзич Алекса ( 82') Миленкович НиколаМартинес Лукас II  55' 71' (Раньери Лука ( 71') Бираги КристианоКастровилли Гаэтано 60' (Мандрагора Роландо ( 60') Амрабат Софьян 70' (Йович Лука ( 70') Гонсалес Николас  90'Бонавентура ДжакомоИконе Жонатан 60' (Соттиль Рикардо ( 60') Кабрал Артур
Запасные: Черофолини МикелеКуаме КристианРоша Игор IIБьянко АлессандроДункан АльфредБрекало ЙосипБарак АнтонинВенути ЛоренцоСапонара Риккардо
Ханданович СамирДармиан МаттеоАчерби ФранческоБастони Алессандро  53' 58' (Лукаку Ромелу ( 58') Дюмфрис ДензелБарелла НиколоБрозович МарселоЧалханоглу Хакан 83' (Гальярдини Роберто ( 83') Димарко Федерико 68' (Госенс Робин ( 68') Джеко Эдин 58' (Де Врей Стефан ( 58') Мартинес Лаутаро 83' (Корреа Хоакин ( 83')
Запасные: Шкриньяр МиланБелланова РаульКордац АлексМхитарян ГенрихАслани КристьянСтанкович АлександерАкинсанмиро ЭбенезерД'Амброзио ДанилоОнана Андре
24 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

В финале Кубка Италии «Интер» и «Фиорентина» боролись за трофей, заодно разминаясь перед Европой. Миланцы сыграют в финале Лиги чемпионов (а до этого выиграли Суперкубок Италии), а «фиалки» поборются за трофей Лиги конференций. «Интер», естественно, подходил в роли фаворита. Симоне Индзаги уже по привычке оставил в запасе Ромелу Лукаку, пару форвардов скомпоновав из Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса.

Но про атаку «Интера» никто не говорил на старте матча, ведь уже на третьей минуте счёт открыли «фиалки». Бонавентура начал атаку обостряющей передачей на угол штрафной площади. Иконе чуть рванул вперёд и прострелил, а Николас Гонсалес без проблем замкнул дальний угол – 1:0. И ведь продолжила «Фиорентина» наступление далее. Амрабат выскочил на передачу того же Бонавентуры, с ходу пробив со средней дистанции. Плотно был пущен мяч, но пролетел рядом со штангой.

После этого «фиалки» чуть охладели, чем воспользовался «Интер». Миланцы планомерно давили до конца первого тайма, успев отличиться дважды. Дублем стрельнул Лаутаро Мартинес. Сначала аргентинец без помех расстрелял Терраччиано, выскочив на шикарный прострел Брозовича – 1:1. А под занавес тайма затяжная атака «Интера» завершилась «закидушкой» Николо Бареллы в полуфланг штрафной площади. Лаутаро откликнулся на передачу, неотразимо пробив с лёту – 1:2.

А во втором тайме «Интер» грамотно игру засушил. «Фиорентина» больше мячом владела, но это ничего ровным счётом не давало команде Итальяно. Миланцы у своей штрафной площади перекрывали все зоны, а при первой возможности готовы были ужалить на контратаках. Так свежий Ромелу Лукаку умудрился убежать на заброс из глубины. Затем бельгиец укрыл мяч корпусом и пробил – Терраччиано справился, а подоспевший на добивание Димарко уже был в офсайде.

«Фиорентина» долгое время ничего не создавала, но навал в концовке должен был приносить плоды. Сумасшедший момент загубил Йович, выскочивший на Хандановича после передачи Бонавентуры. Лука бил метров с шести, но попал точно в голкипера. Затем сербский нападающий примерно в той же точке поймал навес Додо, но и тут отличиться не сумел. В этот раз пробил мимо ворот. «Фиорентина» так и не смогла отыграться.

«Интер» же благодаря дублю Лаутаро Мартинеса поборол соперника и забрал уже второй внутренний трофей за сезон. После Суперкубка Италии – Кубок Италии. Впереди еще финал Лиги чемпионов.

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Интер Милан Фиорентина
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Комментарии (1)
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InterSan
25 Мая 2023 в 00:13
Матч нервный. Соперник очень цеплялся и боролся. Благодаря индивидуальным действиям - победили. Разрушений в центре - что нужно для матча с МанСити - не было. Фиалки легко проходили центр и много раз наносили удары. МС такого не простит. Хотя возможно это была стратегия на матч.
Кубок - приятно, но впереди гораздо более важные задачи и игру нужно улучшать.
Forza Inter.
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