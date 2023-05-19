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Италия. Кубок Италии

Итальяно сделал выбор между победой в Лиге конференций и Кубке Италии

19 Мая 2023 • 01:43 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
24.05 22:00

Рулевой «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о выходе своей команды в финал Лиги конференций.

«Фиалки» уступили «Базелю» в первом полуфинальном матче (1:2), но сумели перевести противостояние в дополнительное время в ответной выездной встрече. Победный гол был забит на 130-й минуте поединка в Швейцарии.

«Ребята проявили характер, они очень хотели выйти в финал. Теперь мы находимся в шаге от победы сразу в двух турнирах – Кубке Италии и Лиге конференций, – и мы постараемся взять верх в обоих случаях, хоть это и будет очень трудно. Если бы мне нужно было выбрать лишь один трофей, я бы предпочёл Лигу конференций», – сказал в интервью Sky Итальяно.

В финале Кубка Италии «Фиорентина» сыграет против «Интера», в Лиге конференций – против «Вест Хэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Винченцо Итальяно
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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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