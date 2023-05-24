«Интер» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В финале Кубка Италии по футболу «Интер» принимает «Фиорентину».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Фиорентина - Интер Милан
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Протокол игры
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Миленкович Никола•Мартинес Лукас II•Бираги Кристиано•Бонавентура Джакомо•Амрабат Софьян•Кастровилли Гаэтано•Иконе Жонатан•Кабрал Артур•Гонсалес Николас
Ханданович Самир•Дармиан Маттео•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Брозович Марсело•Чалханоглу Хакан•Димарко Федерико•Джеко Эдин•Мартинес Лаутаро
24 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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