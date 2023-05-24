«Интер» объявил состав на игру с «Фиорентиной»

Миланский «Интер» сегодня вечером сыграет с «Фиорентиной» в финале Кубка Италии, и накануне игры наставник клуба Симоне Индзаги объявил состав своей команды. В него, как и предполагалось накануне, включен словенский голкипер Самир Ханданович, который в этом сезоне уже не является основным вратарем клуба.

«Интер»: Ханданович, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфриз, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко, Джеко, Лаутаро.

Следить за событиями игры между «Интером» и «Фиорентиной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.