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Италия. Кубок Италии

«Интер» объявил состав на игру с «Фиорентиной»

24 Мая 2023 • 21:23 Комментировать
Фиорентина
1:0
Интер Милан
1 2.00 X 3.60 2 4.00
1-й тайм

Миланский «Интер» сегодня вечером сыграет с «Фиорентиной» в финале Кубка Италии, и накануне игры наставник клуба Симоне Индзаги объявил состав своей команды. В него, как и предполагалось накануне, включен словенский голкипер Самир Ханданович, который в этом сезоне уже не является основным вратарем клуба.

«Интер»: Ханданович, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфриз, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко, Джеко, Лаутаро.

Следить за событиями игры между «Интером» и «Фиорентиной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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