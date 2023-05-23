Итальяно: «Гордимся, что сыграем в финале Кубка Италии»

Достаточно неожиданно итальянская «Фиорентина» вышла сразу в два финала - в Лиге конференций, где она сразится с «Вест Хэмом», и в Кубке Италии, где ей будет противостоять другой клуб с двумя финалами - «Интер», финалист Лиги чемпионов. Наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал свои ожидания от финала Кубка Италии, который состоится уже завтра, в среду, 24 мая.

- Горжусь тем, что мы вышли сразу в два финала. Тем, что нас принял президент Италии. «Интер» сейчас очень силен, но мы вышли в финал не для того, чтобы его бояться, - цитирует Итальяно итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Фиорентина» шесть раз выигрывала Кубок Италии. ​