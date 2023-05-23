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Италия. Кубок Италии

Итальяно: «Гордимся, что сыграем в финале Кубка Италии»

23 Мая 2023 • 22:02 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
1 2.00 X 3.45 2 3.90
Через 22 ч. 56 мин.

Достаточно неожиданно итальянская «Фиорентина» вышла сразу в два финала - в Лиге конференций, где она сразится с «Вест Хэмом», и в Кубке Италии, где ей будет противостоять другой клуб с двумя финалами - «Интер», финалист Лиги чемпионов. Наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал свои ожидания от финала Кубка Италии, который состоится уже завтра, в среду, 24 мая.

- Горжусь тем, что мы вышли сразу в два финала. Тем, что нас принял президент Италии. «Интер» сейчас очень силен, но мы вышли в финал не для того, чтобы его бояться, - цитирует Итальяно итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Фиорентина» шесть раз выигрывала Кубок Италии. ​
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Фиорентина Винченцо Итальяно
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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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