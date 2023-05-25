Итальяно: «Всё решил чемпион мира»

Итальянская «Фиорентина» здорово начала игру против «Интера» в финале Кубка Италии, но еще до перерыва Лаутаро Мартинес забил два мяча и решил исход поединка в пользу «Интера». Наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно снял шляпу перед аргентинским чемпионом мира.

- Мы играли против финалиста Лиги чемпионов, мы попробовали лишить их своей игры, но пропустили два гола, которых можно было избежать. Мы не позволили «Интеру» доминировать и можем быть довольны тем, как предстали на поле. Это поражение не должно лишить нас уверенности в себе, - цитирует слова Итальяно fcinter1908.it.