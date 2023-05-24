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Италия. Кубок Италии

Барелла: «Был уверен, что выйдем в финал Кубка Италии»

24 Мая 2023 • 16:21 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
1 2.15 X 3.40 2 3.75
Через 5 ч. 3 мин.

Миланский «Интер» стремится к своей девятой победе в Кубке Италии, в полуфинале был бит грозный «Ювентус», а в финале клубу предстоит сыграть с «Фиорентиной» - шестикратным победителем турнира. Николо Барелла, полузащитник «Интера», заверил, что никогда не сомневался в том, что клуб выйдет в финал.

- Этот путь не был легким, были сложности, в том числе и в первой игре с «Пармой», когда дело дошло до дополнительного времени. Но командная работа сделала свое дело. Я был уверен, что мы можем дойти до финала в этом турнире, - цитирует слова Бареллы fcinter1908.it.

Финальный матч Кубка Италии состоится сегодня вечером в Риме. 

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Интер Милан Николо Барелла
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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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