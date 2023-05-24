Тотти: «Желаю победу «Фиорентине»

Бывший капитан римской «Ромы» Франческо Тотти ждет финала Кубка Италии, в котором сойдутся шестикратный и восьмикратный обладатель турнира - «Фиорентина», и, соответственно, «Интер». Тотти желает победу «Фиорентине», но не потому что так сильно не любит «Интер» - он надеется, что миланцы выиграют в Лиге чемпионов и все, таким образом, будут довольны.

- Я жду отличный финал между «Интером» и «Фиорентиной», обе команды сильны физически и готовы к финалам. Фаворитом выглядит «Интер», но я хотел бы увидеть победу «Фиорентины» с тем, чтобы «Интер» выиграл потом Лигу чемпионов, - цитирует слова Тотти SportMediaset.