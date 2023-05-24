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Италия. Кубок Италии

Тотти: «Желаю победу «Фиорентине»

24 Мая 2023 • 00:42 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
1 2.00 X 3.45 2 3.95
Через 19 ч. 58 мин.

Бывший капитан римской «Ромы» Франческо Тотти ждет финала Кубка Италии, в котором сойдутся шестикратный и восьмикратный обладатель турнира - «Фиорентина», и, соответственно, «Интер». Тотти желает победу «Фиорентине», но не потому что так сильно не любит «Интер» - он надеется, что миланцы выиграют в Лиге чемпионов и все, таким образом, будут довольны.

- Я жду отличный финал между «Интером» и «Фиорентиной», обе команды сильны физически и готовы к финалам. Фаворитом выглядит «Интер», но я хотел бы увидеть победу «Фиорентины» с тем, чтобы «Интер» выиграл потом Лигу чемпионов, - цитирует слова Тотти SportMediaset. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фиорентина Франческо Тотти
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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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24.05.23 в 22:00
Фиорентина Фиорентина
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2.07 3.55 3.65
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