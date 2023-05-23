Симоне Индзаги намерен поставить Хандановича в ворота на финальный матч Кубка Италии

Словенский голкипер Самир Ханданович мудро принял приход в команду его молодого конкурента Андре Онана - он переосмыслил свою роль в клубе после того, как десять лет был основным вратарем.

Ханданович мало появлялся на поле в этом сезоне, но много, как всегда много, работал на тренировках и теперь Симоне Индзаги хочет наградить его местом в воротах клуба на матч с «Фиорентиной» - а это, ни много ни мало, финал Кубка Италии.

Напомним, что Самир Ханданович выступает за «Интер» с 2012 года, ранее он защищал цвета «Удинезе». «Интер» побеждал в Кубке Италии восемь раз, «Фиорентина» выигрывала трофей шесть раз.