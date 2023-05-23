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Италия. Кубок Италии

Симоне Индзаги намерен поставить Хандановича в ворота на финальный матч Кубка Италии

23 Мая 2023 • 17:51 Комментировать (1)
Фиорентина
...
Интер Милан
1 1.95 X 3.50 2 3.95
24.05 22:00

Словенский голкипер Самир Ханданович мудро принял приход в команду его молодого конкурента Андре Онана - он переосмыслил свою роль в клубе после того, как десять лет был основным вратарем.

Ханданович мало появлялся на поле в этом сезоне, но много, как всегда много, работал на тренировках и теперь Симоне Индзаги хочет наградить его  местом в воротах клуба на матч с «Фиорентиной» - а это, ни много ни мало, финал Кубка Италии.

Напомним, что Самир Ханданович выступает за «Интер» с 2012 года, ранее он защищал цвета «Удинезе». «Интер» побеждал в Кубке Италии восемь раз, «Фиорентина» выигрывала трофей шесть раз.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович Андре Онана
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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (1)
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InterSan
23 Мая 2023 в 18:07
Да как так-то?
Зачем эти вбросы?
Самир - легенда, но с Онаной надёжности побольше.
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