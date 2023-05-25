Гвардиола поздравил «Брайтон»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил успех «Брайтона» - «чайки» закрепились на шестой строчке турнирной таблицы после ничьей с «горожанами», и в следующем сезоне выступят в Лиге Европы.

- Игра была хорошей. Мои поздравления «Брайтону» с официальным оформлением места в Лиге Европы. ни заслужили это на все сто процентов своей игрой. Но и мы сегодня показали, почему являемся чемпионами. Сорок восемь часов тому назад эти парни вовсю хлестали алкогольные напитки, празднуя титул. Но они приехали сюда и сыграли должным образом, бегали по полю, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.