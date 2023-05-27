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Италия. Кубок Италии

Шкриньяр радуется успеху «Интера» в Кубке Италии

27 Мая 2023 • 03:29 Комментировать
Фиорентина
1:2
Интер Милан
окончен

Миланский «Интер» взял Кубок Италии, это случилось в девятый раз в истории клуба, команда Симоне Индзаги обыграла в финальном матче «Фиорентину». Успеху клуба рад словацкий защитник Милан Шкриньяр, который уже объявил о том, что уходит из команды и перейдет в «ПСЖ». Вдобавок, он не играет с зимы из-за травмы, хотя «Интер» намерен задействовать его в финале Лиги чемпионов.

- Пять титулов за шесть лет. «Интер», нужен еще один. Вперед, команда, - написал в социальных сетях Шкриньяр.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится десятого июня, в нем «Интер» сыграет с английским «Манчестер Сити». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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