Шевченко поделился ожиданиями от финала Кубка Италии

В среду станет известен обладатель Кубка Италии, его в седьмой раз в своей истории может выиграть «Фиорентина», либо в девятый раз миланский «Интер». Бывший футболист «Милана» Андрей Шевченко, в 2004 году бравший «Золотой мяч», поделился своими ожиданиями от финала.

- Две команды в отличной форме, которым вскоре предстоит сыграть также и европейские финалы. Так что игра будет очень интересной, уверен, что обе команды сделают все возможное для того, чтобы поднять вожделенный Кубок! Вообще, мне очень приятно, что итальянский футбол возвращается на былые высоты, - цитирует слова Шевченко fcinter1908.it.