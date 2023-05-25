Лаутаро Мартинес: «Лучший момент моей карьеры»

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес забил два мяча за «Интер» в финальном матче Кубка Италии против «Фиорентины», принеся своей команде победу - она стала девятой в истории клуба в Кубке Италии. После игры Мартинес прокомментировал успех - он заявил, что это «самый важный момент его карьеры», что звучит несколько странно от игрока, пять месяцев тому назад ставшего чемпионом мира.

- Я очень доволен, хотя было нелегко, «Фиорентина» дала бой. Мой сотый гол? Это лучший момент моей карьеры, самый важный момент моей карьеры. Я отлично чувствую себя как физически, так и ментально, - цитирует слова Мартинеса fcinter1908.it.