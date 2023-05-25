​Бастони: «С января команда преобразилась»

Миланский «Интер» начал сбор жатвы, в среду вечером клуб выиграл Кубок Италии, а впереди у него еще один финал - против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Защитник «Интера» Алессандро Бастони назвал переломный для его команды момент уходящего сезона. Он считает, что команда преобразилась после возобновления чемпионата Италии в январе.

- В начале сезона были проблемы, мы не успевали, но с января команда сплотилась. Финал и победа в Кубке Италии, финал Лиги чемпионов. Мы действительно довольны. Но надо отметить и «Фиорентину», они сражались, - цитирует слова Бастони fcinter1908.it.