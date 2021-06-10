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Роналду: «Я так же мотивирован, как и когда-то в 2004 году»

10 Июня 2021, 23:36,

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о боевом настрое на чемпионат Европы 2020 года.

- Я так же мотивирован, как и когда-то в 2004 году, - заявил Роналду в интервью португальской федерации. - Наши болельщики могут ожидать увидеть как и прежде мотивированную и амбициозную команду. Мы настроены, что все будет хорошо. Команда и все болельщики сборной Португалии должны верить, что все сложится отлично.

- Капитан в порядке. Я тружусь вместе с партнерами и тренерами, мы сконцентрированы на качественной работе. Надеюсь, что все сложится максимально хорошо. Сейчас мячу нужно покатиться. Мы хотим удачного старта для сборной Португалии - победы над соперниками из Венгрии, - добавил Роналду.

Отметим, что Криштиану Роналду может стать лучшим бомбардиром футбольных сборных, если забьет еще пять мячей.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
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Комментарии (1)
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0
Alex1972
11 Июня 2021, 00:27

Тогда в 2004году твою "мотивацию" на кукан натянули греки, а сейчас и венгры могут... А еще есть немцы и французы... Или опять повязки полетят вместе с майками в разные стороны??.. Хе-хе..

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