Роналду: «Я так же мотивирован, как и когда-то в 2004 году»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о боевом настрое на чемпионат Европы 2020 года.

- Я так же мотивирован, как и когда-то в 2004 году, - заявил Роналду в интервью португальской федерации. - Наши болельщики могут ожидать увидеть как и прежде мотивированную и амбициозную команду. Мы настроены, что все будет хорошо. Команда и все болельщики сборной Португалии должны верить, что все сложится отлично.

- Капитан в порядке. Я тружусь вместе с партнерами и тренерами, мы сконцентрированы на качественной работе. Надеюсь, что все сложится максимально хорошо. Сейчас мячу нужно покатиться. Мы хотим удачного старта для сборной Португалии - победы над соперниками из Венгрии, - добавил Роналду.

Отметим, что Криштиану Роналду может стать лучшим бомбардиром футбольных сборных, если забьет еще пять мячей.