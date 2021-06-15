​Роналду – в стартовом составе сборной Португалии на матч с Венгрией

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15 Июня 2021, 17:53,
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Во вторник путь на чемпионате Европы начинает действующий обладатель трофея – сборная Португалии. Рулевой «европейских бразильцев» Фернанду Сантуш принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:
Патрисиу – Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру – Карвалью, Данилу, Бруну Фернадеш – Бернанду Силва, Жота, Роналду.
Стартовый состав в матче Венгрия – Португалия, проходящем в Будапеште, прозвучит в 19:00 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии