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Опровергли данные о падении капитализации Coca-Cola из-за Роналду

15 Июня 2021, 21:43,

Капитализация Coca-Cola действительно упала на 4 миллиарда евро, но жест Криштиану Роналду тут не при чём. Напомним, что на пресс-конференции перед матчем со сборной Венгрии португалец убрал со стола популярный бренд газировки, поставив на её место обычную воду. На следующий день после этого журналист Василий Конов сообщил, что из-за действий Роналду производитель напитка несёт серьёзные убытки. 

Телеграм-канал «Спортивный бизнес» подробно объяснил, почему Конов не прав. Во-первых, падение капитализации началось ещё 11 июня, то есть за несколько дней до ситуации с Роналду. Во-вторых, капитализация не несёт особой ценности, куда важнее такие критерии как оборот, операционная прибыль и чистая прибыль. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Чемпионат Европы-2020
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