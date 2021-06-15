Опровергли данные о падении капитализации Coca-Cola из-за Роналду

Капитализация Coca-Cola действительно упала на 4 миллиарда евро, но жест Криштиану Роналду тут не при чём. Напомним, что на пресс-конференции перед матчем со сборной Венгрии португалец убрал со стола популярный бренд газировки, поставив на её место обычную воду. На следующий день после этого журналист Василий Конов сообщил, что из-за действий Роналду производитель напитка несёт серьёзные убытки.

Телеграм-канал «Спортивный бизнес» подробно объяснил, почему Конов не прав. Во-первых, падение капитализации началось ещё 11 июня, то есть за несколько дней до ситуации с Роналду. Во-вторых, капитализация не несёт особой ценности, куда важнее такие критерии как оборот, операционная прибыль и чистая прибыль.