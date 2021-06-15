Роналду побил ещё один рекорд, обогнав Андрея Шевченко

Оформив дубль в ворота сборной Венгрии, форвард португальской сборной Криштиану Роналду обогнал нынешнего главного коуча сборной Украины Андрея Шевченко.

Ранее бывший футболист «Милана» считался самым возрастным игроком, которому удалось забить два мяча в одном поединке чемпионата Европы. На момент дубля в игре со Швецией Шевченко было 35 лет и 256 дней. Роналду положил два гола в ворота соперника в возрасте 36 лет и 130 дней, как посчитал портал Opta.

Также Роналду стал лучшим бомбардиром в истории розыгрышей чемпионатов Европы и единственными футболистом, который вышел на поле в 5 турнирах европейского первенства.