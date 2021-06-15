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Роналду побил ещё один рекорд, обогнав Андрея Шевченко

15 Июня 2021, 21:10,

Оформив дубль в ворота сборной Венгрии, форвард португальской сборной Криштиану Роналду обогнал нынешнего главного коуча сборной Украины Андрея Шевченко. 

Ранее бывший футболист «Милана» считался самым возрастным игроком, которому удалось забить два мяча в одном поединке чемпионата Европы. На момент дубля в игре со Швецией Шевченко было 35 лет и 256 дней. Роналду положил два гола в ворота соперника в возрасте 36 лет и 130 дней, как посчитал портал Opta. 

Также Роналду стал лучшим бомбардиром в истории розыгрышей чемпионатов Европы и единственными футболистом, который вышел на поле в 5 турнирах европейского первенства

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
 
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Андрей Шевченко
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
15 Июня 2021, 21:39

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