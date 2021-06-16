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В Coca-Cola прокомментировали действие Роналду с бутылками

16 Июня 2021, 14:42,

В преддверии матча против Венгрии звезда сборной Португалии Криштиану Роналду отметился необычным действием на пресс-конференции. Роналду демонстративно убрал в сторону бутылки с напитком Coca-Cola, призывая людей употреблять исключительно воду без газа.

«Каждый человек вправе сам выбирать для себя напиток. У каждого есть вкусы и предпочтения», - приводит слова представителя Coca-Cola Yahoo.

Как известно, Криштиану Роналду строго придерживается здорового питания, не употребляя газированные напитки. Что касается Coca-Cola, то компания спонсирует чемпионат Европы-2020.

Добавим, что сборная Португалии во вторник вечером разгромила Венгрию – 3:0.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
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