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Стогниенко назвал претендента на самый злобный матч Евро-2020

15 Июня 2021, 20:02,

Футбольный комментатор Владимир Стогниенко считает, что первый тайм матча между Португалией и Венгрией можно назвать претендентом на самую злобную игру чемпионата Европы 2020 года. 

«Ну, претенденты на самую злобную игру Евро у нас есть. И те, и другие причем - португальцы тоже не стесняются. Если надо - вбивают с хрустом», - написал Стогниенко в своём телеграм-канале, который называется «Будни Бобана». 

После первого тайма Португалия и Венгрия не сумели открыть счёт. Уже на первой секунде матча Криштиану Роналду установил абсолютный рекорд по количеству проведённых чемпионатов Европы. 

Подробную текстовую трансляцию встречи можно почитать на LiveResult.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
 
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Чемпионат Европы-2020, Владимир Стогниенко, Чемпионат Венгрии
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