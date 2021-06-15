Стогниенко назвал претендента на самый злобный матч Евро-2020

Футбольный комментатор Владимир Стогниенко считает, что первый тайм матча между Португалией и Венгрией можно назвать претендентом на самую злобную игру чемпионата Европы 2020 года.

«Ну, претенденты на самую злобную игру Евро у нас есть. И те, и другие причем - португальцы тоже не стесняются. Если надо - вбивают с хрустом», - написал Стогниенко в своём телеграм-канале, который называется «Будни Бобана».

После первого тайма Португалия и Венгрия не сумели открыть счёт. Уже на первой секунде матча Криштиану Роналду установил абсолютный рекорд по количеству проведённых чемпионатов Европы.



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