Роналду - лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы

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15 Июня 2021, 20:50,
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Португалец Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.
Сделав счёт 2:0 на 87-й минуте матча против сборной Венгрии, Роналду обошёл француза Мишеля Платини в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы. У футболистов было по девять забитых мячей, однако свои моменты Роналду реализовал за пять розыгрышей турнира, тогда как Платини за один.
Теперь ближайшим преследователем Роналду является ещё один француз Антуан Гризманн, у которого шесть забитых мячей. Первый матч сборная Франции проведёт 15 июня, а их соперником станет национальная команда Германии.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Антуан Гризманн, Мишель Платини, Чемпионат Европы-2020
вот так вот!!!)))Браво Криш! в отличие от гнома который только один рекорд имеет в дворовой лиге,ничего со сборной не выиграл,никогда лучшим не был,барсу второй год насилуют ибо без Хави и Иньесты барса дно-что доказывает играя в лч с равными соперниками,сначала бавария опустила их а в этом году ПСЖ,я лично рад,что испанские топы становятся середняками и не только я ,они в доску уже всем надоели!!!
Заслужил! Не сбавлял требования к себе, пахал как проклятый весь сезон, затащив клуб в ЛЧ, который провалил сезон, до этого Лигу Наций брал. Абсолютно заслуженно! Все мы ещё будем вспоминать, что видели игру Криштиану.
ай молодец кришти.. особенно радует шо ентого платини обошел.. )))