Роналду - лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы

Португалец Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

Сделав счёт 2:0 на 87-й минуте матча против сборной Венгрии, Роналду обошёл француза Мишеля Платини в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы. У футболистов было по девять забитых мячей, однако свои моменты Роналду реализовал за пять розыгрышей турнира, тогда как Платини за один.

Теперь ближайшим преследователем Роналду является ещё один француз Антуан Гризманн, у которого шесть забитых мячей. Первый матч сборная Франции проведёт 15 июня, а их соперником станет национальная команда Германии.