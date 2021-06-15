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Роналду - лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы

15 Июня 2021, 20:50,

Португалец Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

Сделав счёт 2:0 на 87-й минуте матча против сборной Венгрии, Роналду обошёл француза Мишеля Платини в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы. У футболистов было по девять забитых мячей, однако свои моменты Роналду реализовал за пять розыгрышей турнира, тогда как Платини за один. 

Теперь ближайшим преследователем Роналду является ещё один француз Антуан Гризманн, у которого шесть забитых мячей. Первый матч сборная Франции проведёт 15 июня, а их соперником станет национальная команда Германии. 

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
 
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Антуан Гризманн, Мишель Платини, Чемпионат Европы-2020
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Комментарии (5)
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0
серго сергей
15 Июня 2021, 21:48

вот так вот!!!)))Браво Криш! в отличие от гнома который только один рекорд имеет в дворовой лиге,ничего со сборной не выиграл,никогда лучшим не был,барсу второй год насилуют ибо без Хави и Иньесты барса дно-что доказывает играя в лч с равными соперниками,сначала бавария опустила их а в этом году ПСЖ,я лично рад,что испанские топы становятся середняками и не только я ,они в доску уже всем надоели!!!

1
Super fanat
15 Июня 2021, 21:11

Заслужил! Не сбавлял требования к себе, пахал как проклятый весь сезон, затащив клуб в ЛЧ, который провалил сезон, до этого Лигу Наций брал. Абсолютно заслуженно! Все мы ещё будем вспоминать, что видели игру Криштиану.

2
devito792@gmail.com
15 Июня 2021, 21:07
Невероятный человек, невероятный футболист! Подобных в данный момент нет, и не факт что появятся на нашем веку.
2
ингерман
15 Июня 2021, 20:59

ай молодец кришти.. особенно радует шо ентого платини обошел.. )))

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