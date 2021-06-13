​Канселу исключили из заявки сборной Португалии из-за COVID-19

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13 Июня 2021, 11:49,
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Защитник сборной Португалии Жоау Канселу не сыграет на чемпионате Европы. Как сообщает Mais Futebol со ссылкой на Федерацию футбола Португалии, представитель «Манчестер Сити» в субботу сдал положительный результат теста на коронавирус. Место Канселу в заявке «европейских бразильцев» на Евро-2020 займёт Диогу Далот. В конце мая – начале июня он защищал цвета молодёжной сборной Португалии на молодёжном Евро, где команда заняла второе место.
Первую игру на Евро-2020 сборная Португалии проведёт 15 июня. Соперником команды Фернанду Сантуша будет сборная Венгрии.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Португалии, Жоау Канселу, Диогу Далот