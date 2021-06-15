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​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду

15 Июня 2021, 19:55,

Криштиану Роналду придерживается правильного питания и не одобряет употребление газированных напитков. В понедельник на пресс-конференции Роналду показательно убрал из кадра две бутылки Coca-Cola, призвав людей пить воду без газа.

Журналист Василий Конов в своём канале K/On/Off отмечает тот факт, что действие Роналду повлекло за собой потерю капитализации компании Coca-Cola на 4 миллиарда долларов.

Во вторник сборная Португалии проводит первый свой матч на чемпионате Европы 2020 года. Криштиану Роналду и компания играют против сборной Венгрии в Будапеште. Не пропустите текстовую трансляцию.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
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Комментарии (1)
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0
Милка
15 Июня 2021, 20:03

А можно более надёжный источник,чем журналист Конов?
Но если это так,то Криштиану поступил по скотски. Укусил руку которая его и многих других кормит

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