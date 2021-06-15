​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду

Криштиану Роналду придерживается правильного питания и не одобряет употребление газированных напитков. В понедельник на пресс-конференции Роналду показательно убрал из кадра две бутылки Coca-Cola, призвав людей пить воду без газа.

Журналист Василий Конов в своём канале K/On/Off отмечает тот факт, что действие Роналду повлекло за собой потерю капитализации компании Coca-Cola на 4 миллиарда долларов.

Во вторник сборная Португалии проводит первый свой матч на чемпионате Европы 2020 года. Криштиану Роналду и компания играют против сборной Венгрии в Будапеште. Не пропустите текстовую трансляцию.