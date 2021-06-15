Роналду стал лучшим игроком матча против Венгрии

Португалец Криштиану Роналду получил награду лучшего игрока матча со сборной Венгрии, в котором нападающий «Ювентуса» отличился дважды.

Сам футболист поблагодарил своих партнёров по команде, которые помогли ему оформить дубль. Также официальный сайт УЕФА передаёт слова Роналду, в которых он надеется на победу и в следующих матчах группового этапа финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Португальский форвард уверен, что победа в игре первого тура придаст его команде уверенность перед грядущими поединками.

Забив два мяча венграм, Роналду обогнал Мишеля Платини и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

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