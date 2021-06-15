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​Роналду установил рекорд Евро, только выйдя на поле

15 Июня 2021, 19:01,

В Будапеште начался матч чемпионата Европы между сборными Венгрии и Португалии. Только выйдя на футбольное поле и услышав стартовый свисток, Криштиану Роналду установил рекорд турнира. Звёздный португалец является единственным футболистом, который принял участие в пяти чемпионатах Европы.

Дебют Криштиану Роналду на Евро состоялся ещё в 2004 году. Тогда португальцы добрались до финала, где сенсационно проиграли Греции. Фотографии юного Роналду со слезами на глазах после того поединка до сих пор временами появляются в прессе.

Затем Роналду выступал на Евро в 2008, 2012 и 2016 годах. В последнем случае сборная Португалии смогла завоевать трофей, переиграв в финале Францию. Роналду в том финале получил травму и был заменён ещё в первом тайме.

Следить за матчем Венгрия – Португалия можно в текстовой трансляции.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
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Комментарии (1)
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0
devito792@gmail.com
15 Июня 2021, 19:28
Невероятный персонаж, этот Криштиану
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