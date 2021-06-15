Португалия установила уникальный рекорд в матче с Венгрией

Португалия стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая забила 3 мяча за последние 10 минут матча.

До 84-й минуты игры команды не порадовали болельщиков забитыми мячами, но затем фанаты увидели сразу три гола. Сперва мяч в ворота сборной Венгрии залетел от Геррейро, а затем дважды отличился Криштиану Роналду - сперва с пенальти, после с игры. Ранее ни одной команде не удавалось трижды реализовать моменты в заключительные 10 минут игры, как сообщает портал Opta.

Также Роналду установил сразу два личных рекорда, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы и единственным игроком, который принял участие в пяти розыгрышах турнира.