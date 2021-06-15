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Португалия установила уникальный рекорд в матче с Венгрией

15 Июня 2021, 21:00,

Португалия стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая забила 3 мяча за последние 10 минут матча. 

До 84-й минуты игры команды не порадовали болельщиков забитыми мячами, но затем фанаты увидели сразу три гола. Сперва мяч в ворота сборной Венгрии залетел от Геррейро, а затем дважды отличился Криштиану Роналду - сперва с пенальти, после с игры. Ранее ни одной команде не удавалось трижды реализовать моменты в заключительные 10 минут игры, как сообщает портал Opta. 

Также Роналду установил сразу два личных рекорда, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы и единственным игроком, который принял участие в пяти розыгрышах турнира

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
 
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Сборная Венгрии
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Комментарии (1)
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1
Bourgignon Alex
15 Июня 2021, 21:21

Что-то подобное можно сказать об одном маленьком, но ужасно распиаренном гноме???

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