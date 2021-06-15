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Португалия лишь в самой концовке дожала венгров на переполненном стадионе в Будапеште

15 Июня 2021, 20:52,

Сборная Венгрии едва не сотворила сенсацию в матче против португальцев, долго удерживая нулевую ничью. Однако в концовке португальцы забили дважды, а Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы.

 

Протокол игры  
Венгрия 0:3 Португалия
  84' Геррейро Рафаэль (0:1)
  87' Роналду Криштиану (0:2)
  90' Роналду Криштиану (0:3)
Гулачи Петер Ботка Эндре Орбан Вилли   86' Салаи Аттила Ловренчич Герге Кляйнхайслер Ласло   78' (Шигер Давид (   78') Надь Адам Шефер Андраш   65' (Него Лоик (   65') Фиоло Оттила   89' (Варга Кевин (   89') Салаи Адам Шаллаи Роланд   77' (Шен Саболч (   77')
Запасные: Чери Тамаш Ланг Адам Дибус Денеш Кечкеш Акош Николич Неманья III Варга Роланд Богдан Адам Болла Бендегуз
Патрисиу Руй Семеду Нелсон Пепе Кеплер Диаш Рубен   38' Геррейро Рафаэль Данилу Перейра Карвалью Вилльям   81' (Саншеш Ренату (   81') Силва Бернарду   71' (Силва Рафа (   71') Фернандеш Бруну   89' (Моутинью Жоау (   89') Жота Диогу   81' (Андре Силва (   81') Роналду Криштиану
Запасные: Лопеш Антони Фонте Жозе Мендеш Нуну Силва Руи Невеш Рубен Поте Фелиш Жоау Оливейра Сержиу
15 июня. Стадион "Ференц Пушкаш".

Действующий чемпион Европы сборная Португалии вступила в борьбу в понедельник. Первым соперником Криштану Роналду и компании стала команда Венгрии. Этого поединка все ждали с особенным интересом, так как Будапешт – единственный город, где была одобрена 100% заполняемость трибун. Как же здорово было сново видеть бурлящую арены, тем более, венгры известны страстной поддержкой.

Фаворитом матча, естественно, были португальцы. Именно южане и создали первый опасный момент в матче – Жота пробил метров с двадцати трёх, но Гулачи парировал удар. Вскоре португальцы получили право на штрафной на правом фланге, и после подачи всё тот же Жота бил из центра, но удар не получился. Южане искали разные варианты – действовали и флангами, и пытались через центр. Однако венгры оборонялись довольно уверенно.

Embed from Getty Images

В итоге венгры сумели отодвинуть игру от своей штрафной. Португальцы перекатывали мяч, но даже не били. Сами хозяева минут за десять до конца первого тайма наконец-то и сами создали полумомент. Венгры получили право на штрафной на левом фланге, и после навеса Салаи пробил головой, но точно в руки Руй Патрисиу. Португальцы вскоре ответили своим шансом. После атаки правым флангом Жота получил мяч перед воротами, развернулся и пробил с близкого расстояния, но угодил в ногу Гулачи. Тут же Бруну Фернандеш слева прострелил в центр, и Роналду с пары метров расстреливал, но отправил футбольный снаряд выше. В итоге, на перерыв команды так и ушли с нулями на табло.

В начале второго тайма португальцы создали хороший момент, что забить. После подачи с углового Пепе пробил с отскоком от земли, но Гулачи в красивом прыжке выручил команду. Однако продолжения не последовало. Венгры не пускали португальцев к своим воротам, при этом и сами искали возможности в атаке. Правда, Руй Патрисиу тоже не трудился в поте лица.

В середине второй половины Фернандеш получил возможность пробить по центру, но Гулачи вновь спас команду, парировав мяч из нижнего угла. В ответ Салаи выстрелил с линии штрафной, но сделал это немного неуклюже и в створ не попал.

За десять минут до конца матча венгры забили, и как было круто слышать. Как переполненный стадион взревел от счастья. Однако в этот момент боковой арбитр поднял флажок, а видеоповтор подтвердил, что был офсайд. Почти тут же был забил гол уже по правила, но в другие ворота. Рафа Силва делал передачу в центр, но попал в Ловренчича. Мяч отскочил к Геррейро, который пробил, футбольный снаряд попал в Орбана и покатился в пустой угол ворот. Гулачи уже не мог среагировать на рикошет. Тут же португальцы ещё и заработали пенальти. Рафа Силва вошёл в штрафную, где Орбан его зацепил. Роналду подошёл к мячу и спокойно реализовал свой шанс. Стоит отметить, что это 10-й гол португальца на чемпионатах Европы, и это отныне рекорд континентальных первенств.

Embed from Getty Images

Почти тут же Роналду и улучшил свой показатель. Он с Рафой Силвой в чужой штрафной дважды обыгрались в стеночку, разрезав оборону венгров, после чего капитан португальцев обыграл Гулачи и закатил мяч в пустые ворота. В итоге португальцы одержали крупную победу в матче, в котором ещё до 84-й минуте на табло горели нули.

Во втором туре в Венгрию приедет команда Франции. Вообще, конечно, Будапешту повезёт увидеть чемпионов мира после чемпионов Европы. Что касается самих португальцев, то они вновь сыграют в гостях. На этот раз в Мюнхене против команды Германии.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Португалии, Сборная Венгрии
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Комментарии (9)
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0
Милка
15 Июня 2021, 21:36

Вообще мне кажется,что проведение Евро в десяти странах является неприемлемым по спортивному принципу. Раньше была одна сборная у которой было преимущество родного стадиона и зрителей. Остальные были в равных условиях.
Примечание, большие форумы проводились и в двух странах,но я вынес это за скобки, так как в таких случаях хозяева были нефутбольными странами и преимущество родных стен нивелировались отсутствием класса

0
Милка
15 Июня 2021, 21:17

Разгром мадьяров практически гарантирует участие в плей-офф Евро с третьего места.
Но,блин,как же обидно,что был именно такой разгром.
Венгры молодцы. И вроде бы те же 0-3....

0
Misha_diablo_football
15 Июня 2021, 21:17

Португальцы в концовке додавили явных аутсайдера и андердога группы, как никак нулевая ничья с Венгрией была бы катастрофой для Пиренейцев. Так что план минимум выполнен 3 очка в группе набрано (как старом добром 2016-м)))...

0
noname_344
15 Июня 2021, 21:57

Только тогда было 3 ничьи и одна как раз таки с венграми. Так что тут прогресс налицо.

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0
Super fanat
15 Июня 2021, 21:08

Ну что ж, дожали в конце, дожали! Венгров по-спортивному жаль. Но это не отменяет того, что Португалия была настырнее, чем испанцы вчера, да и состав у них более классный, сформированный, что ли, потому и удалось достичь такого результата, пусть и натужно. Пусть и венгры забили, но гол отменили, пусть их и гасили по фолам, но Тюрпен смотрел в сторону, не ставили стандарты в сторону ворот португальцев. Много "но". Но счёт, как говорится, на табло. Не по игре счёт, а по сути.
P.S. Рекордсмена с рекордом, сколько их уже было, а продолжает, молодым поколениям надоест пыль глотать :)

0
Милка
15 Июня 2021, 21:09

Осталось 4 мяча

0
crocodile
15 Июня 2021, 21:03

сборная Венгрии - весьма примечательная и напористая команда. в каждом эпизоде старались сыграть похуже, но получалось не всегда.
когда не получалось, наступала некоторая растерянность, которая, в совокупности со всеми остальными факторами и не позволила перемадьярить цыган.

0
CELTIC FROST
15 Июня 2021, 20:59

Рекорд есть рекорд.

1
ингерман
15 Июня 2021, 20:58

ай хороший резалт.. но... оставшиеся сопернички не подарок.. )))

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