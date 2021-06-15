Португалия лишь в самой концовке дожала венгров на переполненном стадионе в Будапеште

|
15 Июня 2021, 20:52,
|
|
Сборная Венгрии едва не сотворила сенсацию в матче против португальцев, долго удерживая нулевую ничью. Однако в концовке португальцы забили дважды, а Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы.
|Венгрия
|0:3
|Португалия
|84' Геррейро Рафаэль (0:1)
|87' Роналду Криштиану (0:2)
|90' Роналду Криштиану (0:3)
Действующий чемпион Европы сборная Португалии вступила в борьбу в понедельник. Первым соперником Криштану Роналду и компании стала команда Венгрии. Этого поединка все ждали с особенным интересом, так как Будапешт – единственный город, где была одобрена 100% заполняемость трибун. Как же здорово было сново видеть бурлящую арены, тем более, венгры известны страстной поддержкой.
Фаворитом матча, естественно, были португальцы. Именно южане и создали первый опасный момент в матче – Жота пробил метров с двадцати трёх, но Гулачи парировал удар. Вскоре португальцы получили право на штрафной на правом фланге, и после подачи всё тот же Жота бил из центра, но удар не получился. Южане искали разные варианты – действовали и флангами, и пытались через центр. Однако венгры оборонялись довольно уверенно.
В итоге венгры сумели отодвинуть игру от своей штрафной. Португальцы перекатывали мяч, но даже не били. Сами хозяева минут за десять до конца первого тайма наконец-то и сами создали полумомент. Венгры получили право на штрафной на левом фланге, и после навеса Салаи пробил головой, но точно в руки Руй Патрисиу. Португальцы вскоре ответили своим шансом. После атаки правым флангом Жота получил мяч перед воротами, развернулся и пробил с близкого расстояния, но угодил в ногу Гулачи. Тут же Бруну Фернандеш слева прострелил в центр, и Роналду с пары метров расстреливал, но отправил футбольный снаряд выше. В итоге, на перерыв команды так и ушли с нулями на табло.
В начале второго тайма португальцы создали хороший момент, что забить. После подачи с углового Пепе пробил с отскоком от земли, но Гулачи в красивом прыжке выручил команду. Однако продолжения не последовало. Венгры не пускали португальцев к своим воротам, при этом и сами искали возможности в атаке. Правда, Руй Патрисиу тоже не трудился в поте лица.
В середине второй половины Фернандеш получил возможность пробить по центру, но Гулачи вновь спас команду, парировав мяч из нижнего угла. В ответ Салаи выстрелил с линии штрафной, но сделал это немного неуклюже и в створ не попал.
За десять минут до конца матча венгры забили, и как было круто слышать. Как переполненный стадион взревел от счастья. Однако в этот момент боковой арбитр поднял флажок, а видеоповтор подтвердил, что был офсайд. Почти тут же был забил гол уже по правила, но в другие ворота. Рафа Силва делал передачу в центр, но попал в Ловренчича. Мяч отскочил к Геррейро, который пробил, футбольный снаряд попал в Орбана и покатился в пустой угол ворот. Гулачи уже не мог среагировать на рикошет. Тут же португальцы ещё и заработали пенальти. Рафа Силва вошёл в штрафную, где Орбан его зацепил. Роналду подошёл к мячу и спокойно реализовал свой шанс. Стоит отметить, что это 10-й гол португальца на чемпионатах Европы, и это отныне рекорд континентальных первенств.
Почти тут же Роналду и улучшил свой показатель. Он с Рафой Силвой в чужой штрафной дважды обыгрались в стеночку, разрезав оборону венгров, после чего капитан португальцев обыграл Гулачи и закатил мяч в пустые ворота. В итоге португальцы одержали крупную победу в матче, в котором ещё до 84-й минуте на табло горели нули.
Во втором туре в Венгрию приедет команда Франции. Вообще, конечно, Будапешту повезёт увидеть чемпионов мира после чемпионов Европы. Что касается самих португальцев, то они вновь сыграют в гостях. На этот раз в Мюнхене против команды Германии.
Андрей Центров
|
Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Сборная Португалии, Сборная Венгрии
Вообще мне кажется,что проведение Евро в десяти странах является неприемлемым по спортивному принципу. Раньше была одна сборная у которой было преимущество родного стадиона и зрителей. Остальные были в равных условиях.
Примечание, большие форумы проводились и в двух странах,но я вынес это за скобки, так как в таких случаях хозяева были нефутбольными странами и преимущество родных стен нивелировались отсутствием класса
Разгром мадьяров практически гарантирует участие в плей-офф Евро с третьего места.
Но,блин,как же обидно,что был именно такой разгром.
Венгры молодцы. И вроде бы те же 0-3....
Португальцы в концовке додавили явных аутсайдера и андердога группы, как никак нулевая ничья с Венгрией была бы катастрофой для Пиренейцев. Так что план минимум выполнен 3 очка в группе набрано (как старом добром 2016-м)))...
Только тогда было 3 ничьи и одна как раз таки с венграми. Так что тут прогресс налицо.
Ну что ж, дожали в конце, дожали! Венгров по-спортивному жаль. Но это не отменяет того, что Португалия была настырнее, чем испанцы вчера, да и состав у них более классный, сформированный, что ли, потому и удалось достичь такого результата, пусть и натужно. Пусть и венгры забили, но гол отменили, пусть их и гасили по фолам, но Тюрпен смотрел в сторону, не ставили стандарты в сторону ворот португальцев. Много "но". Но счёт, как говорится, на табло. Не по игре счёт, а по сути.
P.S. Рекордсмена с рекордом, сколько их уже было, а продолжает, молодым поколениям надоест пыль глотать :)
Осталось 4 мяча
сборная Венгрии - весьма примечательная и напористая команда. в каждом эпизоде старались сыграть похуже, но получалось не всегда.
когда не получалось, наступала некоторая растерянность, которая, в совокупности со всеми остальными факторами и не позволила перемадьярить цыган.
Рекорд есть рекорд.
ай хороший резалт.. но... оставшиеся сопернички не подарок.. )))