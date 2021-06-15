Португалия лишь в самой концовке дожала венгров на переполненном стадионе в Будапеште

Сборная Венгрии едва не сотворила сенсацию в матче против португальцев, долго удерживая нулевую ничью. Однако в концовке португальцы забили дважды, а Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы.

Действующий чемпион Европы сборная Португалии вступила в борьбу в понедельник. Первым соперником Криштану Роналду и компании стала команда Венгрии. Этого поединка все ждали с особенным интересом, так как Будапешт – единственный город, где была одобрена 100% заполняемость трибун. Как же здорово было сново видеть бурлящую арены, тем более, венгры известны страстной поддержкой.

Фаворитом матча, естественно, были португальцы. Именно южане и создали первый опасный момент в матче – Жота пробил метров с двадцати трёх, но Гулачи парировал удар. Вскоре португальцы получили право на штрафной на правом фланге, и после подачи всё тот же Жота бил из центра, но удар не получился. Южане искали разные варианты – действовали и флангами, и пытались через центр. Однако венгры оборонялись довольно уверенно.

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В итоге венгры сумели отодвинуть игру от своей штрафной. Португальцы перекатывали мяч, но даже не били. Сами хозяева минут за десять до конца первого тайма наконец-то и сами создали полумомент. Венгры получили право на штрафной на левом фланге, и после навеса Салаи пробил головой, но точно в руки Руй Патрисиу. Португальцы вскоре ответили своим шансом. После атаки правым флангом Жота получил мяч перед воротами, развернулся и пробил с близкого расстояния, но угодил в ногу Гулачи. Тут же Бруну Фернандеш слева прострелил в центр, и Роналду с пары метров расстреливал, но отправил футбольный снаряд выше. В итоге, на перерыв команды так и ушли с нулями на табло.

В начале второго тайма португальцы создали хороший момент, что забить. После подачи с углового Пепе пробил с отскоком от земли, но Гулачи в красивом прыжке выручил команду. Однако продолжения не последовало. Венгры не пускали португальцев к своим воротам, при этом и сами искали возможности в атаке. Правда, Руй Патрисиу тоже не трудился в поте лица.

В середине второй половины Фернандеш получил возможность пробить по центру, но Гулачи вновь спас команду, парировав мяч из нижнего угла. В ответ Салаи выстрелил с линии штрафной, но сделал это немного неуклюже и в створ не попал.

За десять минут до конца матча венгры забили, и как было круто слышать. Как переполненный стадион взревел от счастья. Однако в этот момент боковой арбитр поднял флажок, а видеоповтор подтвердил, что был офсайд. Почти тут же был забил гол уже по правила, но в другие ворота. Рафа Силва делал передачу в центр, но попал в Ловренчича. Мяч отскочил к Геррейро, который пробил, футбольный снаряд попал в Орбана и покатился в пустой угол ворот. Гулачи уже не мог среагировать на рикошет. Тут же португальцы ещё и заработали пенальти. Рафа Силва вошёл в штрафную, где Орбан его зацепил. Роналду подошёл к мячу и спокойно реализовал свой шанс. Стоит отметить, что это 10-й гол португальца на чемпионатах Европы, и это отныне рекорд континентальных первенств.

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Почти тут же Роналду и улучшил свой показатель. Он с Рафой Силвой в чужой штрафной дважды обыгрались в стеночку, разрезав оборону венгров, после чего капитан португальцев обыграл Гулачи и закатил мяч в пустые ворота. В итоге португальцы одержали крупную победу в матче, в котором ещё до 84-й минуте на табло горели нули.

Во втором туре в Венгрию приедет команда Франции. Вообще, конечно, Будапешту повезёт увидеть чемпионов мира после чемпионов Европы. Что касается самих португальцев, то они вновь сыграют в гостях. На этот раз в Мюнхене против команды Германии.