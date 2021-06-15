​На Евро-2020 впервые аншлаг

Во вторник вечером на чемпионате Европы проходит матч между сборными Венгрии и Португалии. Это первая игра турнира, которая собрала аншлаг. Дело в том, что «Пушкаш Арена» в Будапеште на Евро-2020 не имеет ограничения по пропускной способности. Стадион разрешено заполнять на 100% при соблюдении зрителями строгих правил.

Следить за матчем сборных Венгрии и Португалии можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что сборная Португалии является действующим чемпионом Европы.