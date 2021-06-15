​На Евро-2020 впервые аншлаг

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15 Июня 2021, 19:17,
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Во вторник вечером на чемпионате Европы проходит матч между сборными Венгрии и Португалии. Это первая игра турнира, которая собрала аншлаг. Дело в том, что «Пушкаш Арена» в Будапеште на Евро-2020 не имеет ограничения по пропускной способности. Стадион разрешено заполнять на 100% при соблюдении зрителями строгих правил.
Следить за матчем сборных Венгрии и Португалии можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Добавим, что сборная Португалии является действующим чемпионом Европы.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Португалии, Сборная Венгрии