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Жота: «Мы настолько мотивированы, насколько это вообще возможно»

13 Июня 2021, 20:47,

Нападающий сборной Португалии Диогу Жота поделился ожиданиями от матча против сборной Венгрии.

«Мы хотим начать чемпионат Европы с победы. Мы настолько мотивированы, насколько это вообще возможно. Несмотря на травмы, которые преследовали меня в этом сезоне, я провёл много игр и готов показать свой максимум.

Меня радуют голы, я всегда стараюсь забивать, мне нравится работать над этим аспектом игры. У нас очень много сильных игроков в атаке, хорошо, когда у тренера есть такие проблемы с выбором состава. Моя задача – помочь команде тогда, когда это будет необходимо», - цитирует Жоту пресс-служба УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Португалии, Диогу Жота
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