Жота: «Мы настолько мотивированы, насколько это вообще возможно»

Нападающий сборной Португалии Диогу Жота поделился ожиданиями от матча против сборной Венгрии.

«Мы хотим начать чемпионат Европы с победы. Мы настолько мотивированы, насколько это вообще возможно. Несмотря на травмы, которые преследовали меня в этом сезоне, я провёл много игр и готов показать свой максимум.

Меня радуют голы, я всегда стараюсь забивать, мне нравится работать над этим аспектом игры. У нас очень много сильных игроков в атаке, хорошо, когда у тренера есть такие проблемы с выбором состава. Моя задача – помочь команде тогда, когда это будет необходимо», - цитирует Жоту пресс-служба УЕФА.