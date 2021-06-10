Премьер-министр Венгрии: Игроки из Ирландии провоцировали болельщиков, встав на колено

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на критику со стороны официальных лиц сборной Ирландии после товарищеского матча. Перед началом спарринга в Будапеште гости встали на колено и были освистаны болельщиками. Позже ирландцы призвали УЕФА принять меры по отношению к венграм.

- Если вы гости в стране, тогда нужно понимать ее культуру и не провоцировать местных жителей, - приводит ответ Орбана ВВС. - Мы не можем расценивать этот жест иначе, как провокация. Болельщики отреагировали так, как поступают всегда в ответ на провокацию. Они не всегда выбирают самый культурный способ, но вам нужно понимать причину их поступка.

Будапешт примет четыре матча чемпионата Европы.