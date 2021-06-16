Роналду прокомментировал победу над Венгрией

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над командой Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020. Встреча завершилась победой португальцев со счетом 3:0.

«Нужно уметь терпеть и биться до самого конца. Нужно всегда верить в себя. На таких турнирах нет слабых команд и матчей, выигранных заранее. Мы добились большой победы и движемся к своей цели. Приложим все силы, чтобы порадовать наших поклонников», - гласит сообщение португальца в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что в прошедшем поединке Криштиану отметился двумя забитыми мячами.

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