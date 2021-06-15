​Мама Роналду рассказала, сколько ещё лет будет играть Криштиану

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15 Июня 2021, 16:42,
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В день игры чемпионата Европы между сборными Венгрии и Португалии мама Криштиану Роналду Долореш Авейру уделила время представителям СМИ. Журналисты поинтересовались, сколько ещё лет будет играть Роналду.
«Роналду подошёл к чемпионату Европы в хорошей форме. Он будет играть ещё три года», - рассказала Долореш.
Напомним, что в феврале Криштиану Роналду исполнилось 36 лет. С 2018 года звёздный португальский нападающий выступает за «Ювентус».
Накануне Роналду проявил неуважение к одному из спонсоров чемпионата Европы. Португалец убрал в сторону несколько бутылок напитка Coca Cola.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Долореш Авейру