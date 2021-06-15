​Мама Роналду рассказала, сколько ещё лет будет играть Криштиану

В день игры чемпионата Европы между сборными Венгрии и Португалии мама Криштиану Роналду Долореш Авейру уделила время представителям СМИ. Журналисты поинтересовались, сколько ещё лет будет играть Роналду.

«Роналду подошёл к чемпионату Европы в хорошей форме. Он будет играть ещё три года», - рассказала Долореш.

Напомним, что в феврале Криштиану Роналду исполнилось 36 лет. С 2018 года звёздный португальский нападающий выступает за «Ювентус».

Накануне Роналду проявил неуважение к одному из спонсоров чемпионата Европы. Португалец убрал в сторону несколько бутылок напитка Coca Cola.