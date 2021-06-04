В них не верит никто, но они могут удивить: знакомимся со сборной Венгрии

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает серию материалов о командах, которые в скором времени выступят на чемпионате Европы. На этот раз мы решили присмотреться к сборной Венгрии.

Путь на Евро

Сборная Венгрии боролась за прямой билет на Евро-2020, но в отборочной группе заняла лишь четвёртое место, отстав от заветной второй строчки, которую в итоге заняла команда Уэльса, на два зачётных балла. «Волшебные мадьяры», как называли венгерскую команду в 50-х годах с Ференцем Пушкашем в составе, воспользовались лазейкой в виде Лиги наций. Оказавшись в плей-офф, сборная Венгрии обыграла Болгарию и Исландию, благодаря чему вышла на Евро.

Плей-офф Лиги наций

1/2 финала: Болгария – Венгрия 1:3

Финал: Венгрия – Исландия 2:1

Сборная Венгрии выступит на чемпионате Европы в четвёртый раз. В своё время венгры были серьёзной боевой единицей в мировом футболе, что позволило им не только дважды дойти до финала чемпионата мира, но и занять на Евро третье (1964) и четвёртое (1972) места. После затяжной пазы «мадьяры», уже не такие волшебные, вернулись на чемпионат Европы в 2016 году. Они изловчились занять первое место в группе с командами Австрии, Португалии и Исландии, но в 1/8 финала ничего не смогли противопоставить Бельгии – 0:4.

Команда

Игрок Клуб Вратари Петер Гулачи РБ Лейпциг Адам Богдан Ференцварош Денеш Дибус Ференцварош Защитники Адам Ланг Омония Акош Кечкеш Лугано Аттила Салаи Фенербахче Аттила Фиола Фехервар Вилли Орбан РБ Лейпциг Лоик Него Фехервар Гергё Ловренчич Ференцварош Эндре Ботка Ференцварош Бендегуз Болла Фехервар Полузащитники Адам Надь Бристоль Сити Тамаш Чери Мезёкёвешд Андраш Шафер ДАК Ласло Кляйнхайслер Осиек Даниэл Газдаг Филадельфия Юнион Роланд Варга МТК Давид Шигер Ференцварош Кевин Варга Касымпаша Нападающие Адам Салаи Майнц Филип Холендер Партизан Роланд Шаллаи Фрайбург Неманья Николич Фехервар Сабольч Шён Даллас Янош Ган Пакш

В день оглашения итоговой заявки сборной Венгрии на чемпионат Европы стало известно, что на турнире не сыграет лидер команды – Доминик Собослаи. Он так и не успел восстановиться после травмы, которая не позволила ему сыграть ни одного матча за «РБ Лейпциг» после зимнего трансфера из «Ред Булл Зальцбурга». Потеря Собослаи – серьёзный удар для «мадьяр».

Звезда

Здесь должен был быть Доминик Собослаи. В отсутствии лидера выделить кого-то одного в сборной Венгрии непросто. Как нам кажется, звездой этой команды может стать Петер Гулачи, тем более что работы у него на чемпионате Европы должно быть немало. Гулачи провёл качественный сезон в «РБ Лейпциге», за который он выступает уже шесть лет. Сэйвы венгерского вратаря нередко можно увидеть в нарезках УЕФА по итогам сезона Лиги чемпионов. Интересно, что к воспитанию Гулачи руку приложил «Ливерпуль». В 17 лет вратарь оказался в молодёжке мерсисайдцев и провёл в клубе пять лет. За основную команду, правда, Петер так и не сыграл, скитаясь по арендам.

Тренер

Главным тренером сборной Венгрии является Марко Росси. Итальянский специалист на родине особенно не преуспевал, работая со скромными клубами, самым известным из которых является «Специя». В Венгрии Росси оказался в 2012 году, когда его назначили рулевым «Гонведа». Марко провёл там два периода и, несмотря на скромные финансовые возможности клуба, привёл команду к чемпионству в 2017 году. После этого Росси отработал год в словацком клубе «Дунайска Стреда», а летом 2018 года принял сборную Венгрии.

Календарь и цели

Дата Матч 15 июня Венгрия - Португалия 19 июня Венгрия - Франция 23 июня Германия - Венгрия

Сборной Венгрии можно только посочувствовать – команда попала в одну группу с тремя именитыми сборными и рискует трижды попасть под каток. Мечтать, конечно, не вредно, но объективно ставить задачу по выходу в плей-офф в такой компании вряд ли уместно. Любое набранное очко будет считаться для сборной Венгрии большим успехом.

Прогноз

Прогноз выступления сборной Венгрии очевиден – 4 место в группе. Если команда Марко Росси сможет всех удивить и финиширует выше, то можно будет снова говорить о «волшебных мадьярах».

Представление команд Евро-2020