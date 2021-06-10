Абсолютные аутсайдеры чемпионата Европы 2020, или...

Лоик Него

Многие эксперты рановато отдали сборной Венгрии звание главного аутсайдера группы F на Евро-2020. Не стоит забывать, что «мадьяры» сразятся с французами и португальцами на родной арене в славном Будапеште. Первый матч сборной Венгрии на турнире состоится 15 июня против действующего чемпиона Европы – сборной Португалии. Итальянец Марко Росси повезёт на Евро-2020 не самый громкий состав – при беглом ознакомлении в глаза бросаются лишь фамилии Орбана и Гулаши из Бундеслиги. Собослаи пропустит чемпионат Европы из-за тяжёлой травмы (он до сих пор не дебютировал в чемпионате Германии в составе «РБ Лейпцига»), а Салаи в этом году стукнет 34 года, и он давно перестал демонстрировать лучший футбол. Но всё же в составе сборной Венгрии есть исполнители, которые могут сверкнуть на полях Европы в этом месяце.

30-летний уроженец Парижа был натурализован в прошлом году. К тому моменту он отдал 5 лет карьеры венгерскому «Фехервару», где успел побегать под руководством наставника «Локомотива» Марко Николича. Француз – воспитанник «Нанта», однако после 13 игр за родной клуб он с треском провалился в «Роме». В юности он защищал цвета сборной Франции и стал чемпионом мира 2010 года в возрастной категории U-19. Тогда с ним в одной команде играли Ляказетт, Гризманн, Гренье и Коклен. Него – правый защитник, но на клубном уровне его часто используют в зоне вингера с регулярными смещениями в центр или в амплуа центрального полузащитника. Лоик обладает феноменальным голевым чутьём – он регулярно оказывается в свободной зоне перед воротами в нужный момент. Него обожает подключаться к атакам через центр поля – он получает пас по ходу движения от фланговых игроков, преодолевая внушительное расстояние. А дальше 2 варианта – либо дальний удар, либо продвижение вперёд и передача. Него обладает фантастической стартовой скоростью, оказываясь в считанные секунды в зоне, в которую посылают мяч. Бывший эксперт Hungary Sport Сабольч Гереши так охарактеризовал Него: «Подвижный хавбек с хорошим ударом, но не всегда успевает возвращаться в оборону. Лучшая позиция на поле – правый защитник».

Неманья Николич

Назвать уроженца Югославии в полной мере натурализованным нельзя – его мама является венгеркой. Львиную долю карьеры 33-летний Неманья провёл на исторической родине, но в 2015 году встал под знамёна польской «Легии». Статистика ошеломила многих селекционеров – 41 гол в 56 матчах. Приглашение из «Чикаго Файр» стало шагом вперёд, и Николич сотрясал МЛС три года – в его активе 51 точный удар в 96 матчах. Венгр, рост которого 180 см, часто попадает в офсайд и проигрывает дуэли в воздухе, но идеально завершает голевые моменты и роскошно укрывает мяч. Николич пригодится венграм при схеме с двумя нападающими. Форвард обладает культурой паса (до адресата дошло 80% посланных им мячей) и старается в одно касание избавляться от снаряда. С Хуммельсом, Вараном и Диашем он будет биться за счёт напористости и неплохой скорости.

Ласло Кляйнхаслер

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2 миллиона евро, но Евро-2020 может стать отправной точкой для 27-летнего венгра. Полузащитника часто сравнивают с легендой «Манчестер Юнайтед» Полом Скоулзом – они рыжие и умные. Кляйнхаслер поиграл в «Астане», поэтому болельщикам с постсоветского пространства знаком. Последние два года он продуктивно трудится в хорватском «Осиеке», но мечтает вернуться в Германию – на свою историческую родину. В Бундеслиге он защищал цвета «Вердера» и «Дармштадта», но без особых успехов. Кляйнхаслер – универсал, который закрывает сразу 3 позиции на поле (зоны вингеров и амплуа атакующего полузащитника). Он обладает сильным ударом с правой ноги и отличается точностью передач – в матчах отборочного цикла ЧМ-2022 он добился 86,8% в этом показателе. В среднем хавбек бьёт по воротам 2,3 раза за матч, но не участвует в обороне в силу невысокого роста (173 см). Активного Кляйнхаслера, сравнимого с моторчиком, с завидным постоянством сбивают соперники. На чемпионате Европы он будет главным дирижёром атак сборной Венгрии.

Роланд Шаллаи

Футболист из «Фрайбурга» в перспективе после Евро-2020 может отправиться на повышение – он провёл продуктивный сезон в Бундеслиге, набрав по системе «гол+пас» 14 очков. Английские издания сообщали, что за Шаллаи наблюдает «Манчестер Юнайтед». Венгр хорош в завершающей фазе атаки, но слаб при кроссах с фланга – только 75,5% точных передач в Бундеслиге в сезоне 2020/21. В среднем Шаллаи наносил 1,7 удара по воротам в составе «Фрайбурга». Венгр дорос до 183 см, однако средний рост вкупе с мощным прыжком делают его опасной фигурой при стандартных положениях. Аналитики Transfermarkt оценивают услуги Роланда на рынке труда в 13 миллионов евро, но результативная игра на чемпионате Европы поспособствует повышению рыночной стоимости. Отличительная черта Шаллаи – умение использовать в равной степени две ноги для удара и передач.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ