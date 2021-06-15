Червиченко дал прогноз на матч Венгрия - Португалия

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15 Июня 2021, 11:26,
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Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался относительно поединка между сборными Венгрии и Португалии в стартовом туре группового раунда чемпионата Европы-2020.
«Победят португальцы, они более мастеровитые. Думаю, игра закончится со счетом 2:0 в пользу Португалии», - приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».
Матч состоится в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Немного позже в этой группе пройдет еще один матч - сборная Германии в Мюнхене встретится с командой Франции. Начало - 22:00 мск.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: прогнозы на футбол, Сборная Португалии, Андрей Червиченко, Сборная Венгрии