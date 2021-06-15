Историческое достижение Роналду - видео

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15 Июня 2021, 22:21,
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Пятый день чемпионата Европы запомнится футбольным болельщикам как минимум матчем сборных Португалии и Венгрии, в котором все решилось в заключительной десятиминутке. И, конечно же, Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, забив свой 10-й и 11-й голы в составе пиренейской команды. Пало достижение Мишеля Платини, который наколотил 9 мячей сразу в одном турнире.
Как забивал легендарный португалец, смотрите в видеофрагменте матча со сборной Венгрии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии